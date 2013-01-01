Я потерял(а)...
хочу найти
опишите пожалуйста в деталях
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Фамилия Имя
Телефон
Город
Что потеряли?
В деталях...
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и
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Я потерял(а)...
Я нашел...
хочу помочь
напишите более подробно
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Фамилия Имя
Телефон
Город
Что нашли?
В деталях...
Отправить
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Положение
и
Согласие
на обработку персональных данных.
Я нашел...
Потерял(а)
любимца
Опишите пожалуйста приметы
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Имя
Телефон
Город
Какая порода?
В деталях
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Положение
и
Согласие
на обработку персональных данных.
Приметы...
Нашлась...
ищет хозяина
какие приметы?
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Имя
Телефон
Город
Какая порода?
В деталях
Отправить
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Положение
и
Согласие
на обработку персональных данных.
приметы
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